Moradores de Cantão revoltam-se contra confinamento para conter a covid-19

Grupos de moradores em Cantão, uma das maiores cidades da China, escaparam hoje ao bloqueio dos seus bairros, imposto no âmbito da estratégia de 'zero casos' de covid-19, e entraram em confrontos com a polícia.

As imagens, difundidas pela cadeia televisiva britânica BBC, mostram moradores a derrubar um veículo da polícia e barreiras colocadas em torno do seu condomínio. A polícia de choque foi, entretanto, enviada para aquela área.

Cantão, capital da província de Guangdong, enfrenta o maior surto de covid-19 desde o início da pandemia.

A China insiste na política de 'zero casos' de covid-19, que inclui o bloqueio de bairros, distritos e cidades inteiras, e o isolamento de casos positivos e contactos diretos em instalações designadas.