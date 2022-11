China volta aos confinamentos, enquanto funcionários de grandes fábricas contestam condições

A China registou um número máximo de casos de covid-19 e reforçou as medidas de prevenção. Várias regiões estão a regressar aos confinamentos.

Os funcionários da maior fábrica de iPhones do mundo contestam as condições de trabalho a que têm sido sujeitos. Estão brigados a trabalhar em bolha, sem poderem abandonar as instalações da empresa, com muitos recém contratados, depois de várias baixas pro covid-19, garantem que não receberam o pagamento do bónus prometido pela empresa.

A Foxconn que tenta a todo o custo manter o ritmo de produção para assegurar as entregar até ao Natal diz que a falta de pagamento deveu-se a um erro técnico que vai ser corrigido. Pediu desculpa aos funcionários, na esperança de apaziguar e terminar com os protestos em Zhengzhou.

A partir de sexta-feira, pelo menos durante cinco dias, quase toda a cidade vai entrar em confinamento. A medida é justificada pelas autoridades para conter o aumento de novos casos de covid-19, mas que permitirá controlar a onde de manifestações.

Os novos confinamentos são decretados numa altura em que a China atingiu um novo recorde de casos diários de covid-19, mais de 30 mil em 24 horas.