DGS atualiza normas sobre a covid-19: quais as regras revogadas?

As regras contra a covid-19 vão ficar ainda mais ligeiras. Os testes ao coronavírus Sars-cov-2 deixaram de ser recomendados para quem não tem sintomas e as pessoas internadas com covid-19 podem receber visitas. As novas regras constam na norma atualizada da Direção-Geral da Saúde (DGS) e têm em conta a alta taxa de vacinação. As autoridades dizem que este alívio se justifica sobretudo por causa da elevada taxa de vacinação.



Controlar e prevenir a covid-19 passa agora por novas regras, desde logo e perante a elevada cobertura vacinal deixam de ser recomendados os testes para quem não tem sintomas, mesmo que necessitem de realizar cirurgias ou exames.

De acordo com a norma atualizada da DGS, os testes continuam indicados em pessoas com sintomas respiratórios agudos que devem ser encaminhadas para os respetivos cuidados clínicos, através do contacto preferencial com o SNS24.

A DGS alerta que o teste não deve atrasar nunca os cuidados de saúde no caso das pessoas com covid-19, mas que não precisam de cuidados médicos. As medidas de prevenção devem manter-se:

evitar ambientes fechados ou com muitas pessoas

distanciamento físico

uso de máscara e higiene das mãos

sempre que seja possível manter funções, a opção deve ser pelo teletrabalho nos primeiros cinco dias de sintomas ou diagnóstico

Em situação de internamento, os doentes com covid-19 já podem receber visitas e às grávidas é permitido um acompanhante durante o período de gestação e parto e também em contexto pediátrico, desde que sejam cumpridas as medidas de prevenção.