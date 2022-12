Covid-19: Itália e EUA passam a exigir teste para quem chega da China

Itália e Estados Unidos vão exigir um teste à covid-19 a todos os passageiros que chegam da China, devido ao aumento do número de casos e pela falta de informação comunicada por Pequim.

Nos últimos dias chegaram a Itália vários voos da China com passageiros infectados. Num deles, mais de metade dos passageiros testou positivo ao coronavírus. Por precaução, a região da Lombardia já tinha adotado a medida, que se estende agora ao resto do país.

Recorde-se que Itália foi o primeiro país da Europa a entrar em confinamento devido à pandemia da covid-19, em 2020.

Nos EUA, a medida entre em vigor no dia 5 de janeiro.

“Todos os passageiros aéreos com mais de dois anos oriundos da China serão obrigados a fazer um teste no máximo dois dias antes da partida", independentemente da sua nacionalidade ou da sua situação de vacinação, revelou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.

O CDC especificou que esta medida será também aplicada aos passageiros provenientes de Hong Kong e Macau.

Os Estados Unidos estão particularmente preocupados com o fato de que a rápida transmissão do vírus na China cause o surgimento de novas variantes.

Uma autoridade norte-americana criticou "a falta de dados de sequenciamento

Em Portugal, o Ministério da Saúde informou que irá manter as medidas de controlo da covid-19 atualmente em vigor.