Itália pondera teste obrigatório à covid-19 para quem chegue da China

A Itália está a ponderar tornar obrigatório o teste à covid-19 para os viajantes oriundos da China, que enfrenta uma forte vaga de casos, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde, enquanto a região da Lombardia já introduziu esta medida.

O ministro da Saúde italiano, Orazio Schillaci, "está a avaliar a possibilidade de tornar os testes obrigatórios para todos os viajantes que cheguem da China", revelou o ministério em comunicado.

O ministro também está "em contacto (...) com as autoridades competentes de outros Estados-membros da União Europeia (UE) para definir estratégias comuns".

A região da Lombardia, onde se situa o aeroporto internacional de Malpensa, em Milão, já decidiu "submeter a teste molecular (...) todos os viajantes e tripulantes provenientes da China", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano no seu site dedicado aos viajantes.

Em Itália, a saúde é uma área de competência das autoridades regionais, e cada uma delas pode portanto tomar medidas diferentes.

Em 2020, a Lombardia foi a primeira região da Europa a entrar em confinamento para conter a pandemia do novo coronavírus responsável pela covid-19 e vive ainda com o trauma pelo choque da primeira vaga de casos, altamente mortal.

"Esta disposição entra em vigor imediatamente e até 30 de janeiro de 2023, salvo reavaliação da situação epidemiológica", lê-se no aviso publicado no 'site' do Ministério dos Negócios Estrangeiros.