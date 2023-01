Covid-19: Japão vai reforçar controlo de fronteiras para passageiros chineses

O Japão anunciou esta quarta-feira que vai reforçar o controlo de fronteiras para os passageiros provenientes da China, devido ao novo surto de covid-19 no país. O Governo de Pequim promete retaliar contra todos os países que adotem restrições.

Depois da China ter levantado as restrições impostas pela política Covid Zero, que vigora no país, enfrenta uma nova onda de casos.

O diretor de um hospital em Xangai garante que cerca de 70% da população pode estar infetada nesta que é a maior cidade do país, com mais de 25 milhões de habitantes.

Para ajudar a controlar o surto, a UE propôs oferecer vacinas gratuitas à China, mas o Governo de Pequim recusou a oferta.

China alega que a situação pandémica está controlada e que a produção interna de vacinas dá resposta ao aumento da taxa de vacinação do país.

Vários países como os EUA, Espanha, França, Reino Unido e Austrália exigem aos passageiros que viajam da China apresentem um teste de covid-19 negativo. O Japão anunciou que vai reforçar o controlo de fronteiras.

A Coreia do Sul intensificou o controlo da testagem obrigatória depois de um turista chinês testar positivo à chegada ao país esta terça-feira e fugir do hotel onde se recusou a cumprir isolamento.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês rejeita a necessidade destas novas medidas e promete retaliar contra os países que adotem restrições aos viajantes provenientes da China.

China reitera a acusação de vários países utilizarem restrições contra a covid-19 como "arma política".