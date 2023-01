Covid-19: Portugal passa a exigir teste aos passageiros que chegam da China

A SIC apurou que a partir da meia-noite deste sábado, Portugal vai passar a exigir testes à covid-19 aos passageiros que chegam da China. Será também recomendado o uso de máscara.

A SIC sabe que quem chegar pode ser escolhido, de forma aleatória, para fazer um teste à covid-19. Os testes serão feitos na chegada ao aeroporto de Lisboa e terão caráter obrigatório. O primeiro voo oriundo da China a ser abrangido por esta restrição chega este sábado às 06:35.

Já a partir de domingo, os passageiros que cheguem da China terão de apresentar um teste negativo à covid-19, realizado no máximo até 48 horas antes do início do voo.

Para além da testagem aos passageiros, as águas residuais dos aviões serão analisadas. O objetivo é fazer a sequenciação genómica da sub-variante que circula na China.

Na terça-feira, o ministro da Saúde tinha assegurado que tudo estaria preparado, caso fosse necessário adotar medidas de controlo.

"Tudo estará preparado para, se e quando for necessário, adotarmos as medidas de controlo que venham a ser julgadas necessárias", assegurou na altura.

A decisão surge depois de, na quarta-feira, a Comissão Europeia ter anunciado que vai recomendar a reposição da utilização de máscaras por passageiros em voos provenientes da China e que está a avaliar a testagem obrigatória.

O Ministério da Saúde diz também que os passageiros e tripulação de voos com origem e destino na China "devem usar máscara durante o voo e reforçar as medidas de higiene, designadamente lavagem e desinfeção das mãos".

40% da população chinesa terá sido infetada só no último mês

Especialistas locais estimam que um total de 600 milhões de pessoas terá sido infetada com covid-19 na China, ao longo do último mês, depois de o país ter posto fim à política de zero casos. Aquele número equivale a 40% da população do país asiático, que é o mais populoso do mundo.