Covid-19 na China: Manuel Pizarro garante que não há motivo para alarme

Manuel Pizarro diz que as restrições aos viajantes de voos provenientes da China serão revistas no final do mês. No entanto, o ministro da Saúde garante que não há motivo para alarme relativamente à covid-19 e reforça o apelo à vacinação.

O fim da política covid zero trouxe alívio às centenas de milhões de chineses que se preparam agora para, ao fim de três anos, celebrarem a chegada do Ano Novo Lunar.

Mas o otimismo do Governo de Pequim não parece convencer Portugal. As medidas sanitárias para passageiros vindos da China incluem testes aleatórios à chegada e a exigência de teste à covid-19, realizado até 48 horas antes do embarque.

Manuel Pizarro descreve um cenário de tranquilidade em Portugal, mas reforça os alertas. A vacinação de reforço em regime de casa aberta está disponível para os cidadãos entre os 18 e os 49 anos que tenham completado o esquema vacinal primário e que não tenham sido infetados há menos de 90 dias.