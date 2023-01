OMS mantém nível máximo de alerta para a pandemia de covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu manter o nível máximo de alerta para a pandemia de covid-19, depois de uma reunião do Comité de Emergência dos Regulamentos Internacionais de Saúde.



Embora o comité tenha reconhecido que a pandemia pode estar a aproximar-se de um ponto de viragem, decidiu que "não há dúvida" de que o coronavírus SARS-CoV-2 continuará a ser um agente patogénico permanentemente estabelecido em seres humanos e animais para o futuro e, por conseguinte, é criticamente necessária uma ação de saúde pública a longo prazo, anunciou a OMS em comunicado hoje divulgado.



"Embora a eliminação deste vírus dos reservatórios humanos e animais seja altamente improvável, a mitigação do seu impacto devastador na morbilidade e mortalidade é viável e deve continuar a ser um objetivo prioritário", salienta a OMS.



Perigo do novo coronavírus em países devastados pela guerra

Já na semana passada, o responsável da OMS para o Mediterrâneo Oriental, Ahmed Al-Mandhari, alertou para as repercussões de uma possível disseminação do novo coronavírus nos países da região devastados pela guerra.

"O aparecimento do vírus em países muito mais vulneráveis com sistemas de saúde frágeis, incluindo a Síria e a Líbia, constitui uma preocupação especial", indicou aquele diretor regional da OMS num comunicado.

De acordo com os dados divulgados no texto, 21 dos 22 países da região do Mediterrâneo Oriental registam casos do novo coronavírus, incluindo a Síria com cinco infeções e a Líbia com uma confirmada oficialmente.