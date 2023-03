Coronavírus

Covid-19: ex-ministro da Saúde britânico tinha plano para “assustar” população?

Alegadas mensagens do ex-ministro da Saúde britânico foram divulgadas pela imprensa do Reino Unido. Nelas, é alegadamente delineado um plano para “assustar” a população de forma a fazer cumprir as medidas anti-covid.