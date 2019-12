Greta Thunberg é a pessoa mais nova a ser eleita personalidade do ano pela Time

A Cimeira do Clima organizada pela ONU prossegue em Madrid. O momento do dia foi o discurso de Greta Thunberg, que foi esta quarta-feira eleita como personalidade do ano pela Time.

Em 92 anos de revista, a jovem ativista é a pessoa mais nova a receber esta distinção.