VW condenada a pagar 200 milhões de dólares por violar normas ambientais

A Volkswagen foi condenada na quarta-feira a pagar 196,5 milhões de dólares canadianos (135 milhões de euros), depois de se ter confessada culpada em 60 acusações de violação de leis de proteção do ambiente no Canadá.

Este processo insere-se no contexto do escândalo mundial dos motores diesel manipulados. Um tribunal de Toronto validou um acordo entre o construtor automóvel alemão e o Governo canadiano, que tinha apresentado em dezembro as acusações contra a Volkswagen.

Esta penalização soma-se aos mais de 2,4 mil milhões de dólares canadianos que a Volkswagen tinha aceitado pagar em 2016 no Canadá para indemnizar os canadianos que tinham comprado cerca de 130 mil viaturas desconformes com as normas canadianas entre 2009 e 2016.

No mesmo ano, a Volkswagen tinha sido condenada a pagar uma multa de 17,5 milhões de dólares pela Comissão da Concorrência canadiana por publicidade enganosa. Em dezembro, Otava tinha acusado o construtor automóvel de ter importado conscientemente para o Canadá viaturas desrespeitadoras das normas sobre as emissões poluentes, ao fim de mais de quatro anos de inquérito. A Volkswagen tem 30 dias para pagar esta nova penalização, afirmou hoje o juiz Enzo Rondinelli.

O montante "é 26 vezes mais elevado que o da maior multa alguma vez aplicada por infrações a normas ambientais no Canadá", realçou, por seu lado, o procurador Tom Lemon.A penalização representa um montante de 1.450 dólares para cada uma das cerca de 130 mil viaturas Volkswagen, Audi e Porsche importadas pelo Canadá, durante o período do inquérito.

O montante total compreende ainda uma multa de oito milhões de dólares, pelo fornecimento de "informações enganadoras" aos consumidores.

Volkswagen tinha reconhecido em 2015 ter equipado mais de 11 milhões de viaturas com um programa informático que as faz parecer menos poluentes do que são na realidade. O escândalo, conhecido como 'dieselgate', já custou à VW mais de 30 mil milhões de euros em despesas jurídicas, multas e indemnizações, principalmente nos EUA.

O conglomerado alemão também anunciou em janeiro que iniciou as negociações para chegar a um acordo em um grande processo que envolve centenas de milhares de clientes na Alemanha. Um dos acordos mais recentes foi concluído em setembro, com a VW a pagar 127 milhões de dólares australianos (79 milhões de euros) para resolver processos judiciais coletivos de automobilistas australianos.