Grande Barreira de Coral perdeu metade dos corais desde 1995

Metade dos corais da Grande Barreira, na Austrália, morreram nos últimos 25 anos, revelam os cientistas australianos num novo estudo, alertando que o aquecimento global está a transformar de forma irreversível este ecossistema submarino.

O estudo publicado na revista científica Proceedings of the Royal Society volta a soar o alarme sobre a dimensão do declínio de todos os tipos de coral no nordeste da Austrália desde os anos 1990.

As espécies maiores de coral - nomeadamente as que têm a forma de uma mesa e as que têm ramificações, são as mais afetadas, ao ponto de algumas deles terem desaparecido da parte mais setentrional da Grande Barreira.

"80% a 90% desapareceram de há 25 anos para cá", segundo o autor principal do estudo, o professor Terry Hughes da Universidade James Cook. A Grande Barreira de Coral "tem cantos e recantos onde se refugiam inúmeros peixes e outras criaturas e a perda destes enormes corais modificará todo o ecossistema".

"Corais mortos não fazem bebés", avisava já Terry Hughes num anterior estudo em 2019.

Com um valor inestimável do ponto de vista natural e científico, a Grande Barreira de Coral está classificada como Património Mundial da Unesco desde 1981, estatuto que poderá perder.

A sua degradação está sobretudo ligado a um fenómeno cada vez mais frequente de branqueamento provocado pelo aquecimento global.

Com o aumento da temperatura da água, morrem as algas simbióticas que vivem nos corais, que lhes dão a cor e fornecem nutrientes.

Se a água arrefecer, os recifes podem regenerar, mas vão perdendo essa capacidade e morrendo cada vez mais à medida que esse fenómeno persiste.

Ocorreram dois grandes momentos deste fenómeno de branqueamento em 2016 e 2017. Antes já tinham sido registados em 1998 e 2002. E este ano está outra vez a verificar-se, mas os estragos ainda não estão ainda totalmente avaliados.