Jovens voltam às ruas para exigir respostas para a crise climática

O coletivo Greve Climática Estudantil convocou uma nova Mobilização pelo Clima para hoje, em resposta ao apelo internacional do movimento 'Fridays For Future', desencadeado pela jovem ativista sueca Greta Thunberg.

"Voltamos à ação porque, face a todas as promessas vazias, de líderes e instituições, precisamos de um plano real, construído pelo movimento por justiça climática, por todas as pessoas, para todas as pessoas", afirmam os jovens em comunicado enviado às redações.