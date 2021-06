Grande Barreira de Coral deve ser incluída na lista de património em perigo

A UNESCO alertou que a Grande Barreira de Coral deve ser incluída na lista do património em perigo no próximo mês, numa recomendação para que as autoridades australianas “acelerem” o combate às alterações climáticas “a todos os níveis possíveis”.

O aquecimento global provocou o aumento das temperaturas do oceano, que por sua vez originaram o branqueamento em massa de 2.300 quilómetros de corais desde a última vez que foi avaliado pelo comité, em 2015.

1 / 3 Andreas Dietzel / coralcoe.org.au 2 / 3 Andreas Dietzel / coralcoe.org.au 3 / 3 Andreas Dietzel / coralcoe.org.au

Austrália vai opor-se à decisão

Entretanto, já esta terça-feira, a Austrália reagiu ao alerta, afirmando que se irá opor à entrada da Grande Barreira de Coral nesta lista, acusando a UNESCO de um “retrocesso” nas garantias que tinham sido dadas anteriormente de que a a Grande Barreira de Coral não seria incluída na lista este ano.

O Comité do Património Mundial reúne-se em julho e, caso siga a recomendação da UNESCO, esta será a primeira vez que um património natural entra para a lista de perigo.

A Grande Barreira de Coral foi inscrita como património mundial em 1981.