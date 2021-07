Casa cai ao mar na Argentina devido à subida do nível da água

Uma casa caiu ao mar na província de Buenos Aires, na Argentina, na sequência da subida do nível do mar.

O vídeo mostra parte desta casa de férias de dois andares a cair pela falésia em Mar del Tuyu. A estrutura cede perante o avanço e a força da ondulação e acaba por desfazer-se sobre as rochas.

O vídeo, com pouco mais de um minuto, foi gravado por vizinhos que ainda avisaram os proprietários. No entanto, os donos do imóvel já não chegaram a tempo de retirar quaisquer bens do interior da habitação.

Para esta e outras localidades junto à costa foram emitidos nos últimos dias vários avisos meteorológicos devido às previsões de ventos fortes, chuva e aumento do nível do mar.

ESPECIAL CRISE CLIMÁTICA