Setembro é o mês mais quente pela segunda vez desde que há registo

A nível mundial, o mês de setembro foi um dos mais quentes do ano. Em algumas zonas do mundo, as temperaturas chegaram a estar 10 graus acima da média.

O mês passado foi o segundo setembro mais quente do mundo desde que há registo, só em 2020 é que as temperaturas foram mais altas. Contudo, este ano, Portugal não seguiu a mesma trajetória, visto que o país registou temperaturas amenas e recordes de chuva.

No início de setembro, os termómetros chegaram a registar perto de 40 graus, mas nos restantes dias baixaram. Melgaço chegou a ter 2,5 graus de temperatura mínima.

O mês de outubro, em alguns locais, os termómetros estão cerca de 5 graus acima da média e as previsões apontam para um mês mais seco e quente.

VEJA TAMBÉM: