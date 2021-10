Putin pede cooperação internacional para combater alterações climáticas

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu esta quinta-feira cooperação internacional para combater as alterações climáticas, em declarações proferidas um dia depois de ter garantido que não vai estar na Conferência Mundial do Clima, em novembro, na Escócia.

"Desastres naturais como secas, inundações, furacões e tsunamis tornaram-se quase normais. Estamo-nos a habituar. Basta lembrar as inundações trágicas e destrutivas na Europa no verão passado, os incêndios florestais na Sibéria. Há muitos exemplos. Houve incêndios violentos na Turquia, nos Estados Unidos, no continente americano em geral. Qualquer rivalidade geopolítica, científica, técnica e ideológica nestas circunstâncias perde o seu significado, pois o vencedor não teria ar para respirar, nem água para beber", diz Putin.