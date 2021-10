Greve climática estudantil: dezenas de jovens protestam em Lisboa  

Os estudantes de todo o país voltam esta sexta-feira às ruas para mais uma greve climática.

Os estudantes pedem uma maior redução de emissões de dióxido de carbono para a atmosfera e, para isso, exigem às empresas uma diminuição no uso de combustíveis fósseis.

"Temos que cortar o carbono. Temos que parar a exploração de lítio. O Norte e Centro de Portugal está com uma ameaça em setenta e seis localidades para explorarem o lítio e não podemos deixar que isso aconteça", diz João Silva, porta-voz da greve estudantil.

A greve está inserida no movimento internacional "Fridays For Future", que surgiu há três anos com o impulso de Greta Thunberg.

