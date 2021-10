Prémio Gulbenkian para a Humanidade atribuído à maior aliança global de cidades para o clima

O Prémio Gulbenkian para a Humanidade foi hoje atribuído à aliança Global Covenant of Mayors for Climate & Energy para projetos no Senegal e nos Camarões.

O Prémio Gulbenkian para a Humanidade será entregue no dia 9 de novembro na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), que se realiza em Glasgow, na Escócia.

O montante de 1 milhão de euros do Prémio Gulbenkian vai financiar projetos de grande dimensão em cinco cidades no Senegal (fornecimento de água potável) e numa cidade nos Camarões (desenvolvimento de soluções de eficiência energética). Estes projetos, de elevada ambição climática, foram identificados pela Fundação Gulbenkian, em conjunto com a equipa técnica da organização premiada.

Segunda edição do prémio que distinguiu Greta Thunberg em 2020

No valor de 1 milhão de euros, o prémio foi instituído pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2020 com o propósito de distinguir pessoas, grupos de pessoas ou organizações de todo o mundo que se têm evidenciado no combate à crise climática e cujas contribuições se destacam pela originalidade, inovação e impacto.

A primeira edição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade distinguiu a ativista ambiental Greta Thunberg, que decidiu distribuir o montante por vários projetos ambientais e humanitários.