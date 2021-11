Presidente dos EUA pede ratificação de tratado para reduzir gases superpoluentes

O Presidente dos Estados Unidos apelou na terça-feira ao Congresso para ratificar uma emenda a um tratado internacional que visa reduzir drasticamente os hidrofluorocarbonetos (HFC), gases com efeito de estufa extremamente nocivos para o clima.

Joe Biden instou o Senado a apoiar a ratificação da emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal, assinada por 124 países e na qual se pede a eliminação progressiva dos HFC.

Utilizados na refrigeração, ar condicionado, alguns aerossóis e no fabrico de espuma isolante, os HFC são gases com efeito de estufa - uma tonelada deste gás emitido para a atmosfera é equivalente a 12.000 toneladas de dióxido de carbono.

Os EUA desempenharam um papel central na redação da emenda, que pede aos países uma redução dos HFC em 85% até 2036, meta que foi adiada por alguns anos para outras nações.

Se o acordo for honrado, poderá reduzir o aquecimento global em 0,5°C até 2100, de acordo com especialistas.

Mas Washington não o ratificou após uma reação da administração do ex-Presidente Donald Trump sobre as regras dos EUA para reduzir a utilização dos produtos químicos.

"A ratificação dos EUA promoveria os interesses dos EUA ao (permitir) que se mantivesse na vanguarda do desenvolvimento e implantação de alternativas aos HFC, assegurando o acesso a mercados de refrigeração e arrefecimento em rápido crescimento no estrangeiro, e estimulando o investimento dos EUA, as exportações, e o crescimento do emprego neste setor", argumentou Biden, na carta ao Senado.