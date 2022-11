Europa atravessa pior seca dos últimos 500 anos

A Europa está a atravessar a prior seca dos últimos 500 anos.

O alerta é da Comissão Europeia que diz ainda que o calor e a falta de chuva vão manter-se no Mediterrâneo durante pelo menos mais três meses.

"Cerca de 47% do território permanece em condições de alerta de seca, o que significa que a precipitação tem sido menos do que o habitual e a humidade do solo está em défice, e 17% está em estado de alerta, o que significa que a vegetação e as culturas mostram os efeitos negativos da seca. O tempo deverá manter-se mais quente e seco do que o habitual na região do Mediterrâneo Ocidental até novembro. E já o dissemos antes, a atual seca parece ser a pior desde pelo menos 500 anos"