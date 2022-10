Chuva artificial pode ser solução para a seca em Portugal

O outono chegou, mas até agora não trouxe a esperada chuva. Os meteorologistas alertam que esta falta pode trazer consequências ainda mais drásticas.

Depois da pouca chuva de setembro, outubro começou com calor e temperaturas altas, num cenário que continua a preocupar um país em seca severa.

O acentuar do problema levou já à suspensão da produção hidroelétrica desde o início deste mês em 15 barragens nacionais, onde se inclui Castelo de Bode, um dos principais pontos de armazenamento de água do país.

A medida tem como objetivo criar uma reserva estratégica de água para garantir o abastecimento elétrico e a produção só voltará a acontecer quando forem atingidas as cotas mínimas de água.

Os meteorologistas alertam que a situação é cada dia mais preocupante e que é preciso fazer chover.

De acordo com o meteorologista, desde o início do século que os dados expressam um decréscimo da pluviosidade. Se tal cenário de seca se mantiver, as consequências podem vir a ser muito mais drásticas do que são atualmente.

Com a situação de seca prolongada que o país atravessa, há já várias barragens a nível nacional abaixo dos 20% da capacidade de armazenamento de água.