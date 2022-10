"Não há tempo a perder": indústria automovóvel quer alcançar emissões zero em 2035

E prosseguiu: "não há tempo a perder, após o acordo para proibir a venda de novos carros e carinhas com motor de combustão até 2035".

A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) exortou quinta-feira os políticos europeus a acelerar a implantação das condições para tornar possível a mobilidade com emissões zero, já que "não há tempo a perder".

Nesse sentido, realçou a necessidade de que "as condições estruturais necessárias e essenciais para atingir esse objetivo sejam refletidas nas políticas da UE".

"A indústria automóvel europeia está à altura do desafio de oferecer carros e carrinhas que produzam emissões zero [de CO2]", salientou ainda o gestor.

Além disso, referiu que o acordo alcançado entre as três principais instituições da União Europeia (Conselho, Parlamento e Comissão) significará que a União Europeia UE "será agora a primeira e única região do mundo a ser totalmente elétrica" daqui a 13 anos.

Entre muitas medidas, a Comissão Europeia quer, por exemplo, impor regras mais apertadas às indústrias farmacêutica e de cosmética para que garantam a limpeza da água que deitam fora no final das linhas de produção. Por outro lado, há uma enorme preocupação com a qualidade do ar.

A Comissão diz que a qualidade do ar melhorou muito na União nos últimos anos. Mas o Tribunal Europeu de Justiça condenou vários países - França, Itália, Polónia e a Roménia - por não cumprirem as metas já estabelecidas.

As novas regras que Bruxelas quer impor incluem também a possibilidade dos cidadãos dos 27 poderem abrir processos, e exigir compensações, por problemas de saúde causados pela poluição atmosférica.