Ministro da Economia reúne-se com jovens ativistas na terça-feira

O ministro da Economia vai reunir-se com os jovens ativistas que se têm manifestado nos últimos dias em defesa do clima. Esta segunda-feira, em mais uma ação de protesto, os estudantes fecharam o liceu Camões, em Lisboa.

Os jovens exigem o fim dos combustíveis até 2030 e a demissão do ministro da Economia por ter estado ligado ao setor petrolífero nos últimos anos.

O ministro António Costa e Silva diz estar “solidário com a causa dos alunos na sua promoção da saúde do planeta”, mas considera que os ativistas escolheram “o alvo errado”, sublinhando que as escolas são os “melhores lugares para promover o melhor pelo planeta”.

O protesto destes estudantes ativistas começou há uma semana, quando se barricaram no liceu Camões. Esta segunda-feira de manhã, fecharam a escola com cadeados.