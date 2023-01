Várias décadas depois, buraco na camada de ozono está a fechar

São boas notícias: o buraco na camada de ozono está a fechar e poderá mesmo estar totalmente fechado daqui a 43 anos, em 2066. A conclusão é de um estudo da ONU que vem, mais uma vez, demonstrar a importância de proteger o meio ambiente.

Com as medidas atualmente em vigor para reduzir a produção e o consumo de químicos que destroem a camada de ozono, espera-se que esta recupere para níveis de 1980 até 2066.

"Se as políticas atuais continuarem em vigor, a camada de ozono deverá recuperar para valores de 1980 (antes do aparecimento do buraco de ozono) por volta de 2066 sobre a Antártida, 2045 acima acima do Ártico e 2040 no resto do mundo", indica a ONU.