Alterações Climáticas

Mundo tem de reduzir emissões para metade antes de 2030, diz relatório da ONU

Canva

O alerta surge no novo relatório da organização da ONU sobre Alterações Climáticas. Este 6.º relatório sintetiza todos os outros cinco elaborados pelos peritos do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas.