Sindicato de motoristas de matérias perigosas reunido com o Governo

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas reúnem-se esta sexta-feira com o Governo às 16:00, no Ministério das Infraestruturas.

O ministro das infraestruturas, o secretário de Estado do Emprego e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas estão reunidos para preparar uma futura reunião de mediação.

A greve dos motoristas poderá estar prestes a ser suspensa. À entrada, o sindicato disse que irá levantar a greve caso todas as partes estejam presentes na reunião.

Esta sexta-feira, através de um comunicado, o sindicato admitiu suspender a greve assim que fosse chamado pelo Governo para arrancar o processo de mediação com a Antram. A suspensão temporária arranca no momento em que começarem as negociações com a Antram mediadas pelo Governo.

No comunicado, o sindicato diz que foi nomeado um mediador esta sexta-feira, mas o mediador está designado desde quinta-feira pelo Governo.

No domingo, o sindicato reúne em plenario para decidir os próximos passos deste protesto.

"É a vez da Antram dar um passo atrás, há muitos anos que anda a fugir do inevitável"

Os grevistas mostram ainda incerteza pelo fim da greve e pela negociação com a Antram. "A verdade é que ainda não há garantias", disse um dos muitos motoristas reunidos em Aveiras, que defendeu também que é a vez da Antram "dar um passo atrás".

"A greve não é desconvocada. Será, no minimo, suspensa"

António Medeiros, tesoureiro do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), esclareceu que o objetivo é suspender a greve e não desconvocá-la.