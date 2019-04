Resgatados 61 homens de origem magrebina que pretendiam rumar a Espanha

O Salvamento Marítimo espanhol resgatou este domingo 61 homens de origem magrebina, um deles menor, que viajavam numa embarcação pneumática com motor junto ao estreito de Gibraltar, rumo a Espanha.

Os imigrantes ilegais foram recolhidos pelo navio "Salvamar Arcturus" pelas 11:10 (menos uma hora em Lisboa) e encaminhados para o porto de Algeciras, onde um dispositivo de apoio social e sanitário os aguardava.

A embarcação onde seguiam os homens foi detetada por um avião da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex), um organismo da União Europeia, que coordena a cooperação operacional entre os Estados-Membros no domínio da gestão das fronteiras externas.

O navio-patrulha "Rio Guadiana", da Guarda Civil espanhola, dirigiu-se para o local após o alerta e aguardou a chegada do "Salvamar Arcturus".

Dados da Frontex indicam que mais de dois milhões de imigrantes entraram na Europa desde 2015.

Em 2018, o número de migrantes que entrou na UE foi 43% mais baixo do que o ano anterior e que as intercetações nas valas fronteiriças que separam Ceuta e Melilla de Marrocos, no norte de África, desceram 70%.

Os naturais de Marrocos, Guiné-Conacri e Mali somam o número mais alto de chegadas a Espanha este ano.

Um 'modus operandi' específico usado pelos marroquinos é atravessar o estreito de Gibraltar em moto aquática, praticando-se o preço de 3.000 euros.

Frontex detetou também um incremento no número de menores marroquinos, mais 50% do que em 2017.

Lusa