Equipas de resgate salvaram mais de 60 migrantes vítimas de naufrágio na Turquia

Pelo menos sete pessoas morreram no naufrágio de um barco que transportava imigrantes ilegais no Lago de Vã, no leste da Turquia. As equipas de resgate continuam no local com a ajuda de mergulhadores. Até ao momento foram resgatadas com vida 64 pessoas provenientes do Afeganistão, Paquistão e Bangladesh. Os sobreviventes foram transportados para vários hospitais da região.