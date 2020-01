Pelo menos 23 mortos em naufrágios perto da Turquia e da ilha grega de Paxi

Pelo menos 23 pessoas morreram este sábado nos naufrágios de dois barcos que transportavam migrantes ilegais, um deles na costa da Turquia e o outro perto da ilha grega de Paxi.

Pelo menos 11 pessoas, incluindo oito crianças, morreram no naufrágio de um barco na costa da Turquia, informou a agência de notícias estatal Anadolu.

O barco afundou no Mar Egeu, perto de Cesme, uma estância balnear no oeste da Turquia, localizada em frente à ilha grega de Chios, informou a agência, acrescentando que oito pessoas foram resgatadas.

A nacionalidade das vítimas não era ainda conhecida.

Este naufrágio aconteceu horas após o naufrágio de um outro barco também transportando imigrantes, no mar Jónico, perto da ilha grega de Paxi, que deixou pelo menos 12 pessoas mortas.

A Turquia, que recebe cerca de quatro milhões de migrantes e refugiados, a grande maioria deles sírios, é um ponto de passagem importante para aqueles que fogem de conflitos e procuram chegar à Europa, a maioria deles via Grécia.

Um acordo de migração concluído em março de 2016 entre Ancara, capital da Turquia, e a União Europeia para controlo das travessias do Mar Egeu reduziu consideravelmente as chegadas nas cinco ilhas mais próximas do país.