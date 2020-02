"Liberdade, liberdade": protesto num campo de refugiados na Grécia acaba em confrontos

Centenas de refugiados e migrantes do campo de Moria, na ilha grega de Lesbos, entraram em confrontos com a polícia durante uma manifestação. Protestavam contra a lotação dos campos e contra a nova lei que restringe os procedimentos de asilo na Grécia.

Os tumultos são cada vez mais frequentes na ilha devido às condições difíceis em que vivem. No campo de refugiados de Moria, o maior do país, habitam cerca de 20 mil. As condições são desumanas, uma vez que o local só tem capacidade para 3 mil pessoas.