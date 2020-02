Milhares de migrantes e refugiados estão bloqueados na fronteira da Grécia com a Turquia. As autoridades gregas já reforçaram as fronteiras com a Turquia para tentar impedir a entrada de refugiados.

Os migrantes esperam por uma porta de entrada na Europa, onde procuram melhores condições de vida.

O Presidente da Turquia anunciou este sábado a abertura das fronteiras com a Europa.

Erdogan acusa a União Europeia de não cumprir os compromissos financeiros da política de migrações.

