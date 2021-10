Autoridades britânicas resgatam recém-nascido que esteve no mar durante 9 horas

A crise de migrantes no Canal da Mancha continua sem fim à vista. Todos os dias, centenas de pessoas tentam chegar às costas britânicas, a partir de França.

Este sábado, as autoridades do Reino Unido resgataram um bebé recém-nascido, filho de uma migrante, que esteve no mar durante nove horas.

Mais de 1.000 migrantes atravessaram Canal da Mancha nos últimos dois dias

Mais de um milhar de migrantes atravessaram nos últimos dois dias o Canal de Mancha, a bordo de quarenta embarcações de pequena dimensão, divulgou este domingo o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Desde o início deste ano já atravessaram o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido 18.000 pessoas, um número bastante superior ao registado em 2020 (8.460).

