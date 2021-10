Autoridades espanholas resgatam embarcação com 37 imigrantes a bordo ao largo das Canárias

A embarcação de salvamento Macondo resgatou um barco com 37 imigrantes a bordo, incluindo seis crianças, a sul da ilha espanhola Gran Canaria, disseram fontes do Centro de Salvamento Marítimo à EFE.

O barco, no qual viajavam também 13 homens e 18 mulheres adultas, tinha sido detetado pelo radar de vigilância costeira ao aproximar-se de Maspalomas, a cerca de oito quilómetros de distância.

Entretanto, a embarcação Guardamar Polimnia continuava a navegar ao início da noite para sudeste para encontrar um bote avistado por um avião de salvamento a norte do Cabo Bojador (Sara Ocidental).

O número específico de pessoas a bordo é desconhecido, mas está a ser considerada a hipótese de se tratar de um bote que partiu para as ilhas Canárias com 54 ocupantes, de acordo com o alerta recebido pelas autoridades espanholas.