Migrações: um morto, um desparecido e mais de 400 resgatados no Canal da Mancha

Um migrante morreu, outro foi dado como desaparecido e mais de 400 foram resgatados durante as operações realizadas no Canal da Mancha por diferentes serviços de salvamento franceses entre a noite de segunda-feira e quarta-feira, disseram hoje as autoridades.

A Autoridade Marítima do Canal Mancha e do Mar do Norte explicou, num comunicado, que as operações com um helicóptero para encontrar o desaparecido, que segundo outros migrantes caiu no mar junto à costa do departamento francês de Pas de Calais, foram suspensas na manhã de quarta-feira.

Quanto à outra vítima, foi resgatada viva, mas inconsciente, e apesar dos esforços durante a sua transferência para o porto não resistiu.

Só na noite de segunda-feira para terça-feira e ainda durante o dia de terça-feira, os serviços franceses de salvamento retiraram do mar 292 migrantes, que tentavam chegar à costa do Reino Unido em diferentes barcos.

De acordo com registos franceses, nos primeiros dez meses do ano, 24.655 pessoas tentaram cruzar o Canal da Mancha ilegalmente para chegar ao Reino Unido, em comparação com 9.551 em todo o ano de 2020.

Os serviços de salvamento franceses resgataram 5.713 pessoas entre janeiro e outubro e registaram uma morte.