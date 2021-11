Merkel pede a Putin para falar com Lukashenko sobre crise migratória

Angela Merkel considera que os migrantes que estão a ser encaminhados para a fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia estão a ser vítimas de políticas desumanas e revela ter falado com Vladimir Putin para interceder junto do presidente bielorrusso, Aleksandr Lukashenko

"Hoje [quarta-feira] falei ao telefone com o presidente russo Vladimir Putin e pedi-lhe para que falasse com Lukashenko, porque as pessoas estão a ser usadas. São, por assim dizer, vítimas de uma política desumana e algo deve ser feito. Também falaremos sobre isso hoje [quarta-feira]", aponta.

Merkel questiona ainda o que poderá ser feito para apoiar os países com fronteira externa com a Bielorrússia e para resolver o problema de forma humanitária, o que não considera estar a acontecer neste momento, apontando, igualmente, que também é importante que a União Europeia possa proteger as suas fronteiras externas.

