Resgatados 400 migrantes perto da costa italiana e mais de 300 à espera de atracar

Cerca de 400 migrantes foram resgatados na terça-feira à noite perto da costa italiana, enquanto mais de 300, a bordo de um navio humanitário, continuam à espera para atracar.

Segundo um comunicado da guarda costeira italiana, 396 pessoas foram resgatadas de um barco de pesca que ficou preso na areia perto do porto de Pozzallo, na Sicília, durante a noite.

"As más condições climatéricas e do mar tornaram as operações de salvamento bastante complicadas", adiantou a guarda costeira.

Ao mesmo tempo, o navio humanitário Ocean Viking, gerido pela organização não-governamental SOS Mediterrâneo e atualmente a navegar no Canal da Sicília, ainda procurava esta quarta-feira um porto para atracar com as mais de 300 pessoas que tinha resgatado.

"Estou a falar-vos do convés do Ocean Viking onde estou com 306 pessoas resgatadas, algumas delas há mais de uma semana, e há nove crianças pequenas entre estes sobreviventes", afirmou Claire Juchat, oficial de comunicações a bordo do navio, num vídeo enviado à agência France-Presse.

A ativista relatou as difíceis condições da travessia, sublinhando que um desembarque urgente é "um dever por parte dos Estados".

"Cumprimos o nosso dever ao resgatar estas pessoas de barcos em perigo em quatro salvamentos, agora cabe às autoridades fazerem o seu trabalho, dando-nos um lugar seguro o mais rapidamente possível", concluiu.

O Ocean Viking tem procurado desde domingo um porto seguro para atracar com os migrantes resgatados.

Mais de 57.000 migrantes desembarcaram em Itália desde o início do ano, em comparação com os pouco mais de 30.000 no mesmo período em 2020, de acordo com os dados do Ministério do Interior.

