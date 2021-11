Perigo da rota da África Ocidental não demove migrantes que procuram porto seguro

Mais de 300 migrantes foram resgatados na costa da Calábria, em Itália. Nas Ilhas Canárias, durante a madrugada, foram resgatadas quase 100 pessoas. Pelo menos oito morreram.

A Guarda Costeira Espanhola salvou dezenas de migrantes de dois barcos na Costa das Ilhas Canárias. Mais de 90 homens e uma mulher iam abordo do navio. Na viagem, pelo menos oito morreram.

A rota da África Ocidental é conhecida por ser muito perigosa, por causa das fortes correntes marítimas. No entanto, esta rota atrai cada vez mais migrantes que pretendem chegar à Europa.

Prova disso são os dados do Ministério do Interior de Espanha, que reportam que mais de 13 mil migrantes chegaram ao arquipélago das Canárias pelo mar desde o início do ano até ao final de setembro. Mais do dobro do que no mesmo período do ano passado.

Também na madrugada deste domingo, em Itália, a Guarda Costeira salvou mais de 300 migrantes, entre eles muito jovens, principalmente vindos do Egito. Foram salvos debaixo de grandes tempestades enquanto o barco de pesca onde seguiam se afundava na Costa da Calábria.

Muitos chegaram descalços, encharcados e a tremer de frio.

A equipa de resgate da Guarda Costeira italiana fez várias viagens até à embarcação, onde transferiu os grupos de migrantes para o barco de regaste e levou-os para o porto. Só este ano, mais de 56 mil migrantes chegaram a Itália através do mar.

