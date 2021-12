Crise migratória domina visita do Papa ao Chipre e à Grécia

A crise migratória domina a visita do Papa ao Chipre e à Grécia, dois países que são escala anual para milhares de migrantes ilegais. Na primeira missa, esta quinta-feira, em Nicósia, Francisco fez já um apelo ao acolhimento dos que cruzam o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor.

Em Nicósia, a primeira celebração foi na catedral maronita de Nossa Senhora das Graças. O Papa defendeu que a Igreja é mãe e sem espaço para muros.

Na última capital dividida do mundo, integração e acolhimento foram as primeiras palavras do Papa. O Vaticano confirmou que 50 migrantes retidos atualmente em Chipre serão levados para Itália na próxima semana, por influência de Francisco.

O início desta viagem ficou ainda marcado pela decisão papal de aceitar a resignação do arcebispo de Paris. Na origem da renúncia de Michel Aupetit, está um alegado relacionamento íntimo com uma mulher.

As suspeitas levantadas pela imprensa foram já desmentidas pelo arcebispo de 70 anos de idade e conhecido pelas posições rígidas sobre a família e a bioética.

Esta reportagem é da autoria do jornalista Aurélio Faria.

Saiba mais: