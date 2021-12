Canal da Mancha: condições cada vez mais adversas não impedem migrantes de arriscar a travessia

Apesar de condições cada vez mais adversas, todos os dias, dezenas de migrantes arriscam a travessia do Canal da Mancha para tentar chegar ao Reino Unido.

Apesar dos riscos, dos ecos do naufrágio de 24 de novembro e dos custos envolvidos, todos os dias, dezenas de pessoas desafiam a sorte e os elementos para tentar chegar ao Reino Unido e a uma vida que imaginam em tudo diferente da que fica para trás, sendo muitas delas crianças.

A maior parte tem já família a viver no Reino Unido e por isso não quer continuar em França.

Do outro lado do canal, às primeiras horas da manhã, as autoridades marítimas britânicas acolhem um grupo que conseguiu sobreviver à travessia.

O Reino Unido acusa França de estar a facilitar esta nova rota migratória que, desde o início do ano, já levou mais de 30 mil pessoas para o lado britânico do canal.