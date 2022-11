Subiu número de migrantes mortos em naufrágio no Mar Egeu

A guarda costeira de Atenas, na Grécia, avança que até ao momento foram resgatados 20 migrantes sem vida e conseguiram resgatar o 12º sobrevivente. A embarcação naufragou na madrugada de terça-feira devido às condições meteorológicas adversas que se faziam sentir.

A guarda costeira grega avança que as equipas de resgate recuperaram 20 corpos, mas que ainda continuam as buscas pelas 36 pessoas que estão desaparecidas resultantes do naufrágio.

Até ao momento foram resgatados 12 migrantes com vida sendo que o último migrante foi avistado a partir de um helicóptero que fazia as buscas.

Os sobreviventes, todos homens, são de várias nacionalidades, seis egípcios, três afegãos e dois iranianos. Todos os resgatados foram levados para a ilha de Evia, a leste da capital grega.

Os nove sobreviventes iniciais, que foram resgatados de uma ilha desabitada logo após o barco afundar, disseram às autoridades que partiram de Izmir, na Turquia, com um total de 68 pessoas a bordo.

O barco teve problemas devido às condições do mar que se encontrava muito agitado e acabou por virar causando o naufrágio do barco no Estreito de Kafireas, entre as ilhas de Evia e Andros.



O ministro grego da navegação, Giannis Plakiotakis, que também é responsável pela guarda costeira, criticou a Turquia, na terça-feira, por permitir que "anéis de contrabando implacáveis enviassem pessoas para a morte, com a Grécia a salvar o máximo que consegue".

Naufrágios no Mar Egeu

A Grécia tem sentido o aumento no número de chegadas de migrantes e refugiados este ano. A maioria dos quais partiu das costas turcas na tentativa de fugir das guerras e da pobreza.

Os naufrágios, muitas vezes fatais, são muito comuns nesta área. Pelo menos 30 pessoas morreram em outubro em dois naufrágios de barcos de migrantes no Mar Egeu.

Durante os primeiros oito meses do ano, a guarda costeira grega relatou o resgate de cerca de 1.500 pessoas.

Grécia, Itália e Espanha estão entre os principais países de chegada de migrantes da África e do Oriente Médio que desejam chegar à União Europeia.