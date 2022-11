Navio de resgate de migrantes Ocean Viking vai ser recebido por França

O novo governo de extrema-direita italiano acusa as organizações humanitárias de estarem a incentivar o fenómeno migratório. Esta quinta-feira o ministro do Interior Francês anunciou que vai autorizar o desembarque do navio no porto de Toulon. A chegada está prevista para esta sexta-feira de manhã.

Gerald Darmanin criticou a decisão de Itália e diz que vai aplicar sanções ao país e pede à União Europeia que faça o mesmo. A guarda costeira francesa já tinha começado a retirar pessoas com problemas de saúde.

Vários navios com centenas de migrantes têm sido impedidos de desembarcar ao longo da costa italiana. O ministro das Infra-estruturas diz que Itália não pode ser o único país a receber pessoas e apela a que outros países europeus acolham migrantes.