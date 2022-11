Mais de 40 mil migrantes atravessaram Canal da Mancha para o Reino Unido

O número de migrantes que fazem a perigosa viagem através do Canal da Mancha em barcos improvisados para o Reino Unido ultrapassou a marca dos 40.000, anunciou este domingo o Ministério da Defesa britânico.

De acordo com números governamentais, 972 pessoas atravessaram o Canal em 22 pequenas embarcações no sábado, elevando o total do ano até à data para 40.885, um novo recorde.

Nunca antes tantos migrantes, na sua maioria albaneses, iranianos e afegãos, tinham feito a perigosa travessia. Em 2021, foram registadas 28.526 travessias, o que já era um recorde, segundo a agência francesa AFP.

Estes números crescentes estão a exercer pressão sobre o Governo conservador, que faz do combate à imigração uma prioridade máxima.

Sucessivos executivos britânicos já tentaram vários planos, mas sem sucesso.

O último desses planos, anunciado pelo antigo primeiro-ministro Boris Johnson, consistia em enviar os requerentes de asilo para o Ruanda, mas estagnou.

A questão é um ponto de discórdia com a França, embora os dois países tenham anunciado num comunicado conjunto, na sexta-feira, que estavam a "fazer progressos" para alcançar um novo acordo.

O Reino Unido está alegadamente disposto a pagar à França mais 80 milhões de libras (91 milhões de euros, ao câmbio atual) para policiamento extra nas praias francesas, enquanto os oficiais britânicos teriam acesso aos centros de controlo franceses.

No Reino Unido, revelações recentes de centros de acolhimento superlotados causaram controvérsia num país onde a maioria da população continua a ser a favor do acolhimento de migrantes.