Bebé de quatro meses morre ao cair ao mar durante travessia de migrantes

Dez migrantes morreram ao largo da ilha de Lampedusa, em Itália. Entre as vítimas está um bebé de apenas quatro meses, que caiu da embarcação.

Na madrugada de sexta-feira, a bordo de um barco de pesca, 52 migrantes tentavam chegar a Itália vindos da Tunísia.

Cinco homens e três mulheres não resistiram à viagem: terão morrido de hipotermia e foram encontrados pelas equipas de resgate entre os sobreviventes. Há também relatos de um bebé de quatro meses que desapareceu no mar, depois de ter caído dos braços da mãe, demasiado fraca para o segurar. Um homem que seguia no barco também se terá afogado.

Os Médicos Sem Fronteiras criticam a situação "inaceitável" e falam numa tragédia podia ter sido evitada.

Até porque, neste mesmo dia, outros três barcos com 156 pessoas foram escoltados pelas autoridades italianas até Lampedusa.

Nos últimos três anos, o número de migrantes que tentam chegar a Itália a partir do norte de África tem aumentado cada vez mais. Só em janeiro de 2021 foram 1.039. No mesmo período de 2022, mais do que duplicou e no mês passado esteve perto dos cinco mil.

Desde que Giorgia Meloni chegou à liderança do Governo italiano, o país apertou as regras à atividade das embarcações de resgate de refugiados.

Sendo a ilha de Lampedusa um dos principais destinos dos migrantes, ainda esta segunda-feira a primeira-ministra pediu à União Europeia uma reforma às leis que regulam o fluxo migratório. Diz que Itália não consegue lidar com o problema sozinha.