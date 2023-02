Resgatados cerca de 100 migrantes no mar da Gran Canária

O Salvamento Marítimo espanhol anunciou que resgatou este domingo 98 migrantes de origem subsaariana, incluindo 12 mulheres, que viajavam em duas pequenas embarcações a sul da ilha Gran Canária.

Segundo a agência EFE, numa das embarcações viajavam 44 pessoas (38 homens, quatro mulheres ) e na outra 54 pessoas (46 homens, oito mulheres) e o resgate foi realizado às primeiras horas da manhã, depois da confirmação por três navios do avistamento de barcos pneumáticos em diferentes posições ao sul de Gran Canária.

O navio do Salvamento Marítimo que recolheu os migrantes dirige-se o porto de Arguineguín, onde tem chegada prevista para a tarde hoje.

Com estas duas embarcações, sobe para três a chegada de barcos com migrantes este domingo à costa do arquipélago das Canárias, depois do resgate a sul de Tenerife, durante a madrugada, de um bote pneumático, onde morreram pelo menos seis pessoas, segundo relataram à Cruz Vermelha os 23 sobreviventes à chegada ao porto de Los Cristianos.