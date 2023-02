Crise Migratória na Europa

ONU pede "rotas seguras e legais" após naufrágio na Calábria

Pelo menos 59 pessoas morreram quando um barco com migrantes se afundou perto da cidade italiana de Crotone, de acordo com o último balanço feito por um autarca daquela localidade na Calábria, no sul de Itália.