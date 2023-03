Embarcação em dificuldades chegou a Itália com 500 migrantes

Segundo as forças de segurança italianas, a grande onda de embarcações com imigrantes ilegais a bordo continua a assolar as rotas no mar Mediterrâneo, onde se sucedem naufrágios e as equipas de busca e salvamento não têm tido mãos a medir.

Desde quinta-feira, segundo as fontes, várias embarcações precárias com cerca de mil migrantes pediram ajuda e as operações de busca e salvamento, coordenadas pelo Centro de Operações da Guarda Costeira italiano, foram particularmente complexas devido à quantidade de pessoas a bordo dos barcos à deriva e às condições meteorológicas adversas.

Cerca de 800 pessoas foram resgatadas e as operações de resgate continuam hoje com barcos da Capitania dos Portos e da Guarda Costeira que se encontram ao largo da costa de Pozzallo, na Sicília, para ajudar outra embarcação em dificuldades com 150 migrantes a bordo.