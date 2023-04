Barco com 400 migrantes está à deriva entre a Grécia e Malta

Um barco com cerca de 400 migrantes está à deriva no Mediterrâneo, sem combustível nem capitão, e com o deck inferior a meter água. A embarcação foi localizada entre a ilha de Malta e a Grécia.

Segundo o serviço de apoio Alarm Phone, que lançou o alerta nas redes sociais, é precisa ajuda urgente. Há vários passageiros em pânico ou mesmo feridos.

O barco com cerca de 400 pessoas a bordo saiu de Tobruk, na costa líbia, segunda-feira à noite e enfrentou ondas e ventos fortes. A Alarm Phone recebeu uma chamada vinda do barco durante a noite, alertou as autoridades maltesas, mas esta manhã ainda não tinha sido lançada uma operação de resgate no Mediterrâneo.

A Alarm Phone diz que o barco está na área de busca e salvamento de Malta.