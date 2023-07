Navio "Humanity 1" resgata cerca de 200 migrantes no Mediterrâneo

O navio de resgate humanitário "Humanity 1" salvou cerca de 200 pessoas nos últimos dias no mar Mediterrâneo, anunciou este sábado a organização não-governamental (ONG) responsável pela embarcação.

Desde a passada quinta-feira, e ao longo da última noite, o navio fretado pela SOS Humanity detetou quatro embarcações com migrantes a bordo, todas em situação de perigo.

Vários dos resgatados encontram-se "extremamente débeis e feridos", segundo o relato da ONG.

Duas pessoas tiveram de ser transportadas para terra devido à gravidade do seu estado de saúde.

As operações de resgate foram coordenadas com a ajuda das autoridades italianas.

O navio humanitário, com 197 migrantes a bordo, rumou ao porto de Ortona, no centro de Itália, a mais de 1.000 quilómetros da sua área de atuação.

No entanto, o navio ainda não conseguiu entrar no porto, numa altura em que o sistema de imigração italiano está a sofrer uma remodelação logística devido à crise de sobrelotação registada no centro de acolhimento na ilha italiana de Lampedusa.

Itália, a par da Grécia, Espanha ou Malta, é um dos países da "linha da frente" ao nível das chegadas de migrantes irregulares à Europa.

O país está integrado na chamada rota do Mediterrâneo Central, encarada como uma das mais mortais, que sai da Tunísia, Argélia e da Líbia em direção ao território italiano, em particular à ilha de Lampedusa, e a Malta.